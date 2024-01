Atelier Grainothèque en balade Serres Municipales Mauléon, mercredi 10 avril 2024.

Atelier Grainothèque en balade Serres Municipales Mauléon Deux-Sèvres

Cette année, la grainothèque s’installe aux serres municipales de la ville de Mauléon pour un moment convivial autour des plantes du jardin. Ce sera le moment de partager graines, plants et conseils.

À 15h30, intervention du CPIE Sèvre et Bocage sur le thème « Potager et dérèglement climatique ».

En partenariat avec le Centre Socio-Culturel du Pays Mauléonais et la ville de Mauléon.

Serres Municipales Route de Moulins

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:30:00

fin : 2024-04-10 17:30:00



