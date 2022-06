ATELIER GRAINES D’ARTISTES Pontchâteau, 29 juin 2022, Pontchâteau.

ATELIER GRAINES D’ARTISTES

22 bis rue Maurice Sambron Atelier 22 Pontchâteau Loire-Atlantique Atelier 22 22 bis rue Maurice Sambron

2022-06-29 14:15:00 – 2022-06-29 15:45:00

Atelier 22 22 bis rue Maurice Sambron

Pontchâteau

Loire-Atlantique

Ateliers d’arts créatifs, peinture, dessin, collage pour les enfants de 7 à 11 ans

Mercredi 29 juin : sable mer et coquillages

Mercredi 6 juillet : toutes voiles dehors, on part en voyage

Mercredi 13 juillet : Océanie : les poissons multicolores / les peintures aborigènes d’Australie

Mercredi 20 juillet : Afrique : la savane et les animaux sauvages/ Egypte pyramides et pharaons

Mercredi 27 juillet :Amerique. les temples des incas au Mexique/ grattes ciels de New-York

Mercredi 3 août :Europe: la tour Effeil tout en couleur / les gondoles de Venise

Tarif : 13€ ou carte de 4 ateliers 48€ .

Inscriptions au 06 81 16 76 93 , contact Valérie Bonduelle

Atelier 22 22 bis rue Maurice Sambron Pontchâteau

