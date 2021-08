Ploeren Espace culturel Le Triskell - Ploeren Morbihan, Ploeren Atelier “Graine d’architecte” Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Catégories d’évènement: Morbihan

Ploeren

Atelier “Graine d’architecte” Espace culturel Le Triskell – Ploeren, 18 septembre 2021, Ploeren. Atelier “Graine d’architecte”

Espace culturel Le Triskell – Ploeren, le samedi 18 septembre à 10:00

Les participants se mettront dans la posture de devoir construire un bâtiment nouveau sur la commune, en définissant son utilité, son implantation… Puis, après réalisation du croquis, ils réaliseront une maquette en modèle réduit à l’aide de carton, de papier et de toute sorte de matériaux de récupération pour donner vie à leur projet architectural… _A partir de 7 ans, sur inscription au 0297401191 ou à_ [_[numerique@ploeren.bzh](mailto:numerique@ploeren.bzh)_](mailto:numerique@ploeren.bzh)_._

A partir de 7 ans, sur inscription

Réalisation des croquis d’une construction et création du modèle réduit à l’aide de carton, de papier et de toutes sortes de matériaux de récupération. Espace culturel Le Triskell – Ploeren Parvis du Land Wursten, 56880, Ploeren Ploeren Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Ploeren Autres Lieu Espace culturel Le Triskell - Ploeren Adresse Parvis du Land Wursten, 56880, Ploeren Ville Ploeren lieuville Espace culturel Le Triskell - Ploeren Ploeren