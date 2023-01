ATELIER GRAFFITI AVEC LES ARTISTES DU COLLECTIF 100 PRESSIONS Nozay, 17 avril 2023, Nozay Nozay.

Venez participer à la création de graffitis à la bombe avec l’aide des artistes du collectif 100Pressions, pour réaliser des fresques collectives dans les communes de Vay, Saffré et Nozay.

Les séances auront lieu pendant les vacances scolaires du 17 au 21 avril et des mercredis et samedis en mai et juin (10/17/20/24 mai et 3/10 juin)

Actif et reconnu depuis plus de quinze ans à Nantes, le Collectif 100 Pression se compose d’artistes travaillant dans le domaine du graffiti et du street art.

Le Collectif 100 Pression propose des décorations murales, la création d’expositions, des ateliers participatifs…

Ils interviendront sur le territoire de la Communauté de communes de Nozay pendant 2 années pour créer, avec les habitants, une fresque dans chaque commune.

Les dates, lieux et horaires seront confirmés sur le site internet de la communauté de communes de Nozay.

Public à partir de 10 ans

Gratuit

Pré-inscription en ligne sur le site de la communauté de communes de Nozay ou auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay

Réalisations de fresques collectives dans les communes de Nozay, Vay et Saffré

accueil-nozay@erdrecanalforet.fr +33 7 60 46 99 00 https://www.cc-nozay.fr/categorie-agenda/culture/spectacles-au-pays-de-la-pierre-bleue-2020-2021/

