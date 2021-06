Lille Maison Folie Moulins Lille, Nord Atelier « Graff Mapping » Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Atelier « Graff Mapping » Maison Folie Moulins, 12 juin 2021-12 juin 2021, Lille. Atelier « Graff Mapping »

du samedi 12 juin au dimanche 13 juin à Maison Folie Moulins

Le collectif Machine Sauvage vous propose un atelier pour colorer en lumière et augmenter un graff 3D en temps réel, avec la technique du Projection Mapping. _Pour tout le monde à partir de 6 ans accompagnés_ _Durée : 1h_ _Dans le cadre de l’exposition BIG Retro, du 5 juin au 25 juillet à la maison Folie Moulins_

Gratuit, réservations conseillées

Le Musée numérique vous donne rendez-vous pour un atelier avec le collectif Machine Sauvage. Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T15:00:00 2021-06-12T16:00:00;2021-06-12T16:30:00 2021-06-12T17:30:00;2021-06-13T15:00:00 2021-06-13T16:00:00;2021-06-13T16:30:00 2021-06-13T17:30:00

