Atelier graff, faites parler les murs, 15 octobre 2022, .

Le samedi 15 octobre 2022

de 14h30 à 16h30

. payant 15 €

À la découverte des techniques du street-art à Arcueil avec l’artiste Quentin Chaudat ! Tentez l’expression artistique à même les murs.

Pendant deux heures d’atelier pratique, encadré par l’artiste Quentin Chaudat, essayez-vous aux techniques du street art : bombe aérosol, pinceaux, posca… Les techniques et les finesses du métier n’auront plus de secret pour vous !

C’est le moment de peindre sur les murs !

Quentin Chaudat est passé par la faculté Paris I et les Beaux arts de Versailles. Dessinateur méticuleux, peintre graffomane et artiste de rue expérimenté, illustrateur, scènographe et performeur. Extrêmement productif, il avance en équilibre entre la rue et l’atelier, explorant de nouvelles façon de créer des oeuvres dans l’espace public, dans un dialogue entre l’art populaire qui l’a vu naître et l’art savant qui l’a fait grandir.

Depuis 2018, il anime à Arcueil le premier club street art d’Île-de-France « BIGSTart » : des ateliers hebdomadaires pour apprendre les techniques de peinture à la bombe, au pinceau ou au marker, le lettrage, dessin, calligraphique, pochoir, sticker…

Le lieu de RDV à Arcueil vous sera communiqué avec votre confirmation de réservation.

L’atelier est ouvert aux enfants à partir de 11 ans.

Cet atelier vous est proposé par Des Ricochets sur les Pavés : l’association impulse, imagine et met en œuvre des manifestations artistiques autour de la reconquête poétique de la ville. Elle rend possible de nouveaux modes de rencontre entre des artistes et des habitants, au quotidien.

À l’occasion de la troisième édition du festival de street-art Phénomèn’Art de Val de Marne Tourisme & Loisirs : balades, visites guidées des parcours d’art urbain, ateliers d’initiation à différentes techniques de street art, rencontres avec les artistes et autres surprises, dans plusieurs villes du département.

Consulter le programme complet du festival.

Contact : https://exploreparis.com/fr/2793-atelier-street-arcueil.html https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://exploreparis.com/fr/2793-atelier-street-arcueil.html

© ricochets sur les pavés FESTIVAL PHENOMEN’ART