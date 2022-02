Atelier graff Calligraff mars 2022 Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Atelier graff Calligraff mars 2022 MJC Grand Charran 39 rue de la Forêt Valence

2022-03-26 14:00:00 – 2022-03-26 18:00:00 MJC Grand Charran 39 rue de la Forêt

Valence Drôme Valence EUR 65 Atelier graff collectif d’initiation à la peinture aérosol.

Pour adultes et enfants à partir de 5 ans contact@graffevent.com +33 6 14 02 22 08 MJC Grand Charran 39 rue de la Forêt Valence

