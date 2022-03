ATELIER GOUTER – SCIENCES SPÉCIAL PÂQUES Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan Hérault Sérignan 15 15 EUR Les chokonautes, un atelier scientifique dédié aux gourmands !

Les enfants partent à la découverte des étapes de la transformation de la fève de cacao : fermentations, torréfaction, concassage…

Ils transformeront eux-mêmes la fève de cacao pour obtenir une pâte de cacao. Bien sûr la dégustation sera de mise : fève crue, fève torréfiée, pâte de cacao, beurre de cacao… Sans oublier la mise en œuvre de la technique du tempérage et la découverte des arrangements de la matière qui permettent d’obtenir un moulage en chocolat bien brillant! Les enfants pourront repartir avec leur moulage et leur pâte de cacao (sauf s’ils les ont déjà dévorés…). L’atelier se termine par un goûter mettant en lumière des produits locaux (coque biterroise et jus d’ici). Avec Ludivine, les enfants partent à la découverte des étapes de la transformation de la fève de cacao. Ils pourront repartir avec leur moulage et leur pâte de cacao (sauf s’ils les ont déjà dévorés…).

