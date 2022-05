ATELIER GOUTER SCIENCES – SPÉCIAL ÉTÉ Sérignan, 2 août 2022, Sérignan.

ATELIER GOUTER SCIENCES – SPÉCIAL ÉTÉ Sérignan

2022-08-02 15:00:00 – 2022-08-02 17:00:00

Sérignan Hérault Sérignan

25 25 EUR Coquillages et crustacés font souvent bon ménage et bien pour cet atelier, Ludivine des Kurionautes, en a décidé autrement, ce sera “coquillages cristallisés”! Tu apprendras comment se forment les pierres précieuses et comment, grâce à la science, on peut réaliser de fausses pierres précieuses dans des coquillages trouvés sur la place des Orpellières. Tu apprendras également à maîtriser la cristallisation instantanée.

Nombre de places limité, goûter inclus

Lors de cet atelier Ludivine des Kurionautes, a décidé que ce ne sera pas coquillages et crustacés mais “coquillages cristallisés”! Tu apprendras comment se forment les pierres précieuses et comment, grâce à la science, on peut réaliser de fausses pierres précieuses dans des coquillages trouvés sur la place des Orpellières.

Nombre de places limité, goûter inclus

accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com +33 4 99 41 36 36 https://www.beziers-mediterranee.com/

Coquillages et crustacés font souvent bon ménage et bien pour cet atelier, Ludivine des Kurionautes, en a décidé autrement, ce sera “coquillages cristallisés”! Tu apprendras comment se forment les pierres précieuses et comment, grâce à la science, on peut réaliser de fausses pierres précieuses dans des coquillages trouvés sur la place des Orpellières. Tu apprendras également à maîtriser la cristallisation instantanée.

Nombre de places limité, goûter inclus

Sérignan

dernière mise à jour : 2022-04-29 par OT BEZIERS MEDITERRANEE