ATELIER GOUTER – SCIENCES SPÉCIAL ETÉ Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan

ATELIER GOUTER – SCIENCES SPÉCIAL ETÉ Sérignan, 12 juillet 2022, Sérignan. ATELIER GOUTER – SCIENCES SPÉCIAL ETÉ Sérignan

2022-07-12 15:00:00 – 2022-07-12 17:00:00

Sérignan Hérault Sérignan 25 25 EUR Prends ton chapeau, ta crème solaire et ta gourde car Ludivine t’amène arpenter la Sansouïre ainsi que le pré-salé du site naturel des Orpellières pour aller y chercher les secrets d’une flore sauvage préservée! Mais c’est bien dans la grande salle pédagogique climatisée que les analyses de sol se feront: filtration, tubes à essais, éprouvettes… En sortant de cet atelier, tu seras aguerri au matériel et aux techniques des chimistes.

Nombre de places limité, goûter inclus Prends ton chapeau, ta crème solaire et ta gourde car Ludivine t’amène arpenter la Sansouïre ainsi que le pré-salé du site naturel des Orpellières pour aller y chercher les secrets d’une flore sauvage préservée!

Nombre de places limité, goûter inclus accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com +33 4 99 41 36 36 https://www.beziers-mediterranee.com/ Prends ton chapeau, ta crème solaire et ta gourde car Ludivine t’amène arpenter la Sansouïre ainsi que le pré-salé du site naturel des Orpellières pour aller y chercher les secrets d’une flore sauvage préservée! Mais c’est bien dans la grande salle pédagogique climatisée que les analyses de sol se feront: filtration, tubes à essais, éprouvettes… En sortant de cet atelier, tu seras aguerri au matériel et aux techniques des chimistes.

Nombre de places limité, goûter inclus Sérignan

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sérignan Autres Lieu Sérignan Adresse Ville Sérignan lieuville Sérignan Departement Hérault

Sérignan Sérignan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serignan/

ATELIER GOUTER – SCIENCES SPÉCIAL ETÉ Sérignan 2022-07-12 was last modified: by ATELIER GOUTER – SCIENCES SPÉCIAL ETÉ Sérignan Sérignan 12 juillet 2022 Hérault Sérignan

Sérignan Hérault