ATELIER GOUTER SCIENCES – SPÉCIAL ÉTÉ

2022-08-23 15:00:00 – 2022-08-23 17:00:00 25 25 EUR C'est le dernier atelier de la saison estivale avec les Kurionautes! Comment ne pas penser alors à créer un produit naturel dans ce cadre préservé qu'est le site des Orpellières?

Le gros matériel du chimiste sera de sortie: hydrodistillateur! Les enfants fabriqueront un hydrolat de lavande ainsi qu'un baume à lèvre bio lavande-cacao et repartiront avec biensûr!

Place limité, goûter offert

