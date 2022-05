ATELIER GOUTER SCIENCES – SPECIAL ÉTÉ

ATELIER GOUTER SCIENCES – SPECIAL ÉTÉ, 26 juillet 2022, . ATELIER GOUTER SCIENCES – SPECIAL ÉTÉ

2022-07-26 15:00:00 – 2022-07-26 17:00:00 25 25 EUR Ludivine des Kurionautes, connaît les secrets de la matière et a décidé de te révéler les secret du lait! Grâce à la science, tu transformeras le lait pour en faire de la colle ou bien pour fabriquer un objet en pierre de lait, objet que tu ramèneras chez toi. A cette occasion tu découvriras aussi les emblèmes de quelques villes et villages héraultais: les animaux totémiques! Prêts? Alors à vos moulages, partez! Ludivine des Kurionautes, connaît les secrets de la matière et a décidé de te révéler les secret du lait! Grâce à la science, tu transformeras le lait pour en faire de la colle ou bien pour fabriquer un objet en pierre de lait, objet que tu ramèneras chez toi.

Pour les enfants de 6 à 12 ans, gouter inclus, places limitées.

