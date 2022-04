ATELIER GOÛTER – PÊCHE AUX ORPELLIÈRES

2022-04-11 – 2022-04-11 Les enfants dès 6 ans partent à la découverte des différentes espèces de poissons en compagnie de Bastien: leurs caractéristiques morphologiques, leurs habitudes alimentaires… Vous découvrirez également la faune et la flore locale. Notre intervenant initiera les enfants au matériel de pêche afin qu’ils puissent identifier son utilité : comment préparer son bas de ligne , savoir attacher son leurre et le lancer correctement. Après toutes ces explications, il n’y a plus qu’à mettre en pratique les conseils de Bastien et c’est parti…1,2,3 pêche ouverte ! Ouvert aux parents! Inscription et réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Béziers Méditerranée. Les enfants (à partir de 6 ans) partent à la découverte des différentes espèces de poissons présentes sur le site en compagnie de Bastien : 1,2,3 pêche ouverte !

Atelier ouvert aux parents.

