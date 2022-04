ATELIER GOUTER – PADDLE AUX ORPELLIÈRES, 20 avril 2022, .

ATELIER GOUTER – PADDLE AUX ORPELLIÈRES

2022-04-20 – 2022-04-20

Notre partenaire “Esprit Glisse”, propose une initiation en toute sécurité au stant-up-paddle sur l’Orb, aux enfants âgés de 6 à 12 ans et sachant nager.

Laisse-toi guider par Alain et Bérénice qui vont te prêter tout le matériel nécessaire (planche et pagaie adaptées) pour découvrir le paddle dans un lieu naturel exceptionnel.

Après l’effort, le réconfort alors un bon goûter te sera proposé pour te sustenter.

Merci de mentionner l’âge et le poids des enfants lors de votre réservation.

Réservation et inscription à l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée.

dernière mise à jour : 2022-03-25 par