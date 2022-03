ATELIER GOUTER – FABRICATION NICHOIR, CERF VOLANT, BOOMERANG Sérignan, 13 avril 2022, Sérignan.

2022-04-13 15:00:00 – 2022-04-13 17:00:00

Sérignan Hérault

15 15 EUR Tu as l’âme d’un bricoleur qui aime la nature? Tu as entre 6 et 12 ans? Grâce à l’aide de Christophe, viens fabriquer ton propre nichoir, cerf volant, boomerang. Tu pourras ensuite tester tes objets volants et repartir avec pour le plus grand plaisir de tous. Un goûter aux saveurs locales te sera également proposer et tout ça dans le cadre magnifique de la Maison des Orpellières.

Réservation et inscription à l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée.

