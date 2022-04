ATELIER GOUTER – ENVIRONNEMENT EN FAMILLE, 28 avril 2022, .

ATELIER GOUTER – ENVIRONNEMENT EN FAMILLE

2022-04-28 15:00:00 – 2022-04-28 17:00:00

Julie vous amène en famille, à partir de 6 ans, à la découverte du site des Orpellières.

Venez faire une balade pédagogique et ludique pour observer les végétaux, munis de jumelles et de loupes.

L’ environnement de ce site naturel magnifique n’aura bientôt plus de secret pour vous!

Un gouter aux notes locales vous attend à la fin de l’atelier.

Inscription et réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Béziers.

dernière mise à jour : 2022-04-04 par