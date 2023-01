ATELIER GOUTER EN FAMILLE Sérignan Sérignan Catégories d’Évènement: Hérault

ATELIER GOUTER EN FAMILLE Sérignan, 30 octobre 2022, Sérignan . ATELIER GOUTER EN FAMILLE 146 Avenue de la Plage Sérignan Hérault

Hérault Une médiatrice accompagne les familles pour une découverte de quelques œuvres dans les salles de l’exposition de collections, suivie par la réalisation d’un atelier et le partage d’un goûter. Compris dans le droit d’entrée.

À partir de 5 ans.

Sur réservation. museedartcontemporain@laregion.fr +33 4 67 17 88 95 http://mrac.laregion.fr/ mrac

