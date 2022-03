Atelier-goûter du samedi au Jardin Bourian : “Purin ortie & Co” Dégagnac Dégagnac Catégories d’évènement: Dégagnac

Lot

Atelier-goûter du samedi au Jardin Bourian : “Purin ortie & Co” Dégagnac, 9 avril 2022, Dégagnac. Atelier-goûter du samedi au Jardin Bourian : “Purin ortie & Co” Dégagnac

2022-04-09 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-09 18:00:00 18:00:00

Dégagnac Lot Dégagnac Ouvert à tous sur inscription. Les purins sont des préparations très utiles au potager. Venez découvrir leurs vertus !

Venez donc nous aider à remplir notre “bar à purins” ! +33 6 18 34 96 34 Ouvert à tous sur inscription. ©Pixabay

Dégagnac

dernière mise à jour : 2022-03-10 par OT Cazals-Salviac

Détails Catégories d’évènement: Dégagnac, Lot Autres Lieu Dégagnac Adresse Ville Dégagnac lieuville Dégagnac Departement Lot

Dégagnac Dégagnac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/degagnac/

Atelier-goûter du samedi au Jardin Bourian : “Purin ortie & Co” Dégagnac 2022-04-09 was last modified: by Atelier-goûter du samedi au Jardin Bourian : “Purin ortie & Co” Dégagnac Dégagnac 9 avril 2022 Dégagnac Lot

Dégagnac Lot