Atelier-goûter du samedi au Jardin Bourian : "Pizza et gâteaux au four à bois" Dégagnac

2022-05-07 11:00:00 – 2022-05-07 15:00:00

Dégagnac Lot

Dégagnac Lot Dégagnac Le jardin bourian fournit la pâte et la sauce tomate, apportez vos ingrédients !

Ouvert à tous ! Après le succès de ses ateliers d’été du samedi, le Jardin Bourian propose désormais des ateliers chaque samedi. Ces ateliers sont à destination des familles.

Autour d’un four à bois en terre-paille, venez préparer, cuire et manger votre pizza ! +33 6 18 34 96 34 Le jardin bourian fournit la pâte et la sauce tomate, apportez vos ingrédients !

