Atelier-goûter du samedi au Jardin Bourian : “Gestion forestière” Dégagnac Dégagnac Catégories d’évènement: Dégagnac

Lot

Atelier-goûter du samedi au Jardin Bourian : “Gestion forestière” Dégagnac, 26 mars 2022, Dégagnac. Atelier-goûter du samedi au Jardin Bourian : “Gestion forestière” Dégagnac

2022-03-26 – 2022-03-26

Dégagnac Lot Dégagnac Une animation sans tronçonneuse proposée en partenariat avec Cœur de Forêt.

Ouvert à tous sur inscription. Loin des coupes rases, nous apprendrons, grâce à de petits jeux, à observer les arbres qui nous entourent et à sélectionner ceux qui pourraient être prélevés pour notre chauffage, tout en préservant la forêt. +33 6 18 34 96 34 Une animation sans tronçonneuse proposée en partenariat avec Cœur de Forêt.

Ouvert à tous sur inscription. @Département du Lot

Dégagnac

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Dégagnac, Lot Autres Lieu Dégagnac Adresse Ville Dégagnac lieuville Dégagnac Departement Lot

Dégagnac Dégagnac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/degagnac/

Atelier-goûter du samedi au Jardin Bourian : “Gestion forestière” Dégagnac 2022-03-26 was last modified: by Atelier-goûter du samedi au Jardin Bourian : “Gestion forestière” Dégagnac Dégagnac 26 mars 2022 Dégagnac Lot

Dégagnac Lot