Atelier-goûter du samedi au Jardin Bourian : « À la recherche des Ophrys »

Lot Dégagnac Ouvert à tous ! Après le succès de ses ateliers d’été du samedi, le Jardin Bourian propose désormais des ateliers chaque samedi. Ces ateliers sont à destination des familles.

Une balade découverte des orchidées sauvages : au gré de la marche, nous découvrirons différentes espèces.

En cette fin de printemps, c’est le bon moment pour partir à la recherche des Ophrys, ces orchidées qui se prennent pour des insectes ! ©Adriana Amador Garay

