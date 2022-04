ATELIER GOÛTER – DJEMBÉ EN FAMILLE AUX ORPELLIÈRES, 15 avril 2022, .

ATELIER GOÛTER – DJEMBÉ EN FAMILLE AUX ORPELLIÈRES

2022-04-15 15:00:00 – 2022-04-15 17:00:00

François et Isabelle, du groupe Deeplight, sont passionnés de musiques et de voyages. Ils vous proposent de découvrir en famille de façon ludique et plaisante les sonorités de cet instrument de l’Afrique de l’Ouest. Pas besoin de savoir jouer du Djembé pour participer à cet atelier, il suffit simplement de vouloir s’amuser en famille!

Une fois que vous vous serez bien défoulés, un goûter composé de produits locaux vous sera offert.

Ouvert à tous à partir de 6 ans.

Inscription et réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Béziers.

Isabelle et François du groupe Deeplight vous propose un atelier goûter en famille pour partir à la découverte du Djembé, instrument aux accents chauds de l’Afrique de l’Ouest. Amusement et plaisir garantis!

Ouvert à tous dès 6 ans.

Goûter offert.

François et Isabelle, du groupe Deeplight, sont passionnés de musiques et de voyages. Ils vous proposent de découvrir en famille de façon ludique et plaisante les sonorités de cet instrument de l’Afrique de l’Ouest. Pas besoin de savoir jouer du Djembé pour participer à cet atelier, il suffit simplement de vouloir s’amuser en famille!

Une fois que vous vous serez bien défoulés, un goûter composé de produits locaux vous sera offert.

Ouvert à tous à partir de 6 ans.

Inscription et réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Béziers.

dernière mise à jour : 2022-04-20 par