ATELIER GOUTER – DÉCOUVERTES ARTISTIQUES AUX ORPELLIÈRES, 16 avril 2022, .

ATELIER GOUTER – DÉCOUVERTES ARTISTIQUES AUX ORPELLIÈRES

2022-04-16 15:00:00 – 2022-04-23 17:00:00

Tu as entre 6 et 12 ans? Tu te sens l’âme d’un artiste? Avec l’aide d’Anaïs, viens t’initier aux différentes techniques d’expression artistique graphique et exprimer ton talent autour de la peinture, de l’aquarelle et du fusain. Tout le matériel te sera fourni.

Un goûter aux saveurs locales te sera proposé à la fin de l’atelier.

Inscription et réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Béziers.

Tu as entre 6 et 12 ans? Tu te sens l’âme d’un artiste? Avec l’aide d’Anaïs, viens t’initier aux différentes techniques d’expression artistique graphique et exprimer ton talent

Tu as entre 6 et 12 ans? Tu te sens l’âme d’un artiste? Avec l’aide d’Anaïs, viens t’initier aux différentes techniques d’expression artistique graphique et exprimer ton talent autour de la peinture, de l’aquarelle et du fusain. Tout le matériel te sera fourni.

Un goûter aux saveurs locales te sera proposé à la fin de l’atelier.

Inscription et réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Béziers.

dernière mise à jour : 2022-03-25 par