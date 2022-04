ATELIER GOUTER – ACTIVITÉS PLEIN AIR EN FAMILLE AUX ORPELLIÈRES, 14 avril 2022, .

ATELIER GOUTER – ACTIVITÉS PLEIN AIR EN FAMILLE AUX ORPELLIÈRES

2022-04-14 15:00:00 – 2022-04-14 17:00:00

15 15 EUR Viens t’amuser en famille (à partir de 6 ans) à la Maison des Orpellières !

Tu as tout l’après-midi pour t’essayer à : la sarbacane (sport de précision et de visée alliant le contrôle du souffle, de la maîtrise et de la stabilité de la concentration), le tir à l’arc, le boomerang et la slack-line (pratique sportive s’apparentant au funambulisme). Comme tu te seras bien dépensé un goûter te sera proposer (coque biterroise et jus de fruit local)

Réservation et inscription à l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée.

