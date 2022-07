Atelier Gourmandise Raisonnée Salles, 23 août 2022, Salles.

Atelier Gourmandise Raisonnée

4 allée du Champ de Foire Office de tourisme du Val de l'Eyre Salles Gironde

2022-08-23 – 2022-08-23

Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 allée du Champ de Foire

Salles

Gironde

EUR 30 Faire attention à sa glycémie ou tout simplement faire attention à sa santé peut-être un problème quand on est gourmand , c’est pour ces raisons que Cyril Roch vous propose un atelier “Gourmandise raisonnée”

L’important est de conserver le goût et la gourmandise pour le plaisir du plus grand nombre en limitant les restrictions.

