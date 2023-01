Atelier gourmand Poligny Poligny Catégories d’Évènement: Jura

Poligny

Atelier gourmand Poligny, 7 février 2023, Poligny . Atelier gourmand 10 Route de Lons La Maison du Comté Poligny Jura La Maison du Comté 10 Route de Lons

2023-02-07 – 2023-02-07

La Maison du Comté 10 Route de Lons

Poligny

Jura EUR 9.8 Préparer et déguster des crêpes au Comté en s’amusant, réservation obligatoire. info@maisonducomte.com +33 3 84 37 78 40 https://www.maison-du-comte.com/ La Maison du Comté 10 Route de Lons Poligny

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Poligny Autres Lieu Poligny Adresse Poligny Jura La Maison du Comté 10 Route de Lons Ville Poligny lieuville La Maison du Comté 10 Route de Lons Poligny Departement Jura

Poligny Poligny Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poligny/

Atelier gourmand Poligny 2023-02-07 was last modified: by Atelier gourmand Poligny Poligny 7 février 2023 10 Route de Lons La Maison du Comté Poligny Jura Jura Poligny

Poligny Jura