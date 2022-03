Atelier gourmand parents-enfants : les plantes aromatiques Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Atelier gourmand parents-enfants : les plantes aromatiques

Jardins du Muséum à Borderouge, le samedi 7 mai à 15:00

Dans un premier temps, **les enfants découvrent grâce à leurs sens** quelques plantes aromatiques parmi les plus communes, qu’ils vont ensuite **apprendre à cuisiner**. Ils vont préparer une salade d’orange au fenouil, des cookies au basilic, du fromage blancs aux herbes, des tuiles au thym, etc. L’atelier se termine par une dégustation des préparations autour d’une infusion à la menthe. Chaque participant repart avec un **livret récapitulatif des recette testées**, et quelques notions sur les **propriétés médicinales des plantes aromatiques**. **Avec** 3PA, **en présence de** Juliette BROUTIN _Crédits photos : ©Adobe Stock_ **Cet atelier est accessible au public en situation de handicap mental, cognitif et psychique.** **Réservation sur site internet ou à l’accueil, maximum 20 personnes.** **enfants accompagnés de 6 à 12 ans.**

Il n’y a pas d’âge pour apprendre à cuisiner ! Venez cuisiner à quatre mains avec votre enfant en alliant le plaisir de partager un moment ensemble et une activité pédagogique. Jardins du Muséum à Borderouge 24 Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

