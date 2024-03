Atelier gourmand : La poitrine en cuisine (dès 8 ans) Les Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse, dimanche 14 avril 2024.

Atelier gourmand : La poitrine en cuisine (dès 8 ans) Atelier 2h aux Jardins du Muséum, à Borderouge, dès 8 ans. Dimanche 14 avril, 14h30 Les Jardins du Muséum à Borderouge Tarifs : 10 € inscription uniquement en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T14:30:00+02:00 – 2024-04-14T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-14T14:30:00+02:00 – 2024-04-14T16:30:00+02:00

Atelier 2h aux Jardins du Muséum, à Borderouge, dès 8 ans.

Les seins, la poitrine féminine… En lien avec l’exposition Sex appeal, nous vous proposons d’en découvrir plus sur ce caractère propre aux mammifères qui nous apportent tant ! Venez donc réaliser des recettes inspirées d’une patisserie sicilienne traditionnelle qui rend hommage à Sainte Agathe et sa poitrine, tout en découvrant les secrets des plantes qui feraient monter le lait…

À partir de 8 ans, jauge de 20 personnes maximum

Enfants de 8 à 13 ans, obligatoirement accompagnés

Durée : 2h

Lieu de rendez-vous : Jardins du Muséum à Borderouge

Tarifs : 10 € inscription uniquement en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture

Date et horaire :

dimanche 14 avril à 14h30

Nos autres ateliers gourmand :

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/decouvrir-les-jardins-du-museum-a-borderouge/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/event/date?productId=10229198384355 »}] [{« link »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/event/date?productId=10229198384355 »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/ateliers-animations-stages/atelier-gourmand-la-poitrine-en-cuisine-des-14-ans/ »}] Autour de l’étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d’étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature… Métro : ligne B – station Borderouge

jdm