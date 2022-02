Atelier gourmand : la cuisine des plantes sauvages Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Jardins du Muséum à Borderouge, le samedi 2 avril à 10:00

Atelier gourmand : la cuisine des plantes sauvages ————————————————– ### À partir de 12 ans, rdv à l’accueil des Jardins du Muséum, durée 2h30. Grâce aux plantes sauvages comestibles, vous pourrez apprendre à reconnaître puis à cuisiner du pissenlit, des orties, du plantain, de l’achillée mille-feuille, etc, selon la saison. Vous pourrez réaliser des tuiles de consoude, du beurre d’achillée, du pesto de plantain, un cake aux orties, une quiche à la mauve, etc. Vous terminerez l’atelier par une dégustation des préparations autour d’un sirop de sureau, ou de coquelicot. **Avec,** 3PA et Elsa VAN HEES. _Crédit photo : ©AdobeStock_Jiri Hera_

Tarif : 10 €

Rendez-vous à l'accueil des Jardins du Muséum
Jardins du Muséum à Borderouge
24 Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T12:30:00

