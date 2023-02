Atelier gourmand > Kestions de jeun’s, 1 mars 2023, Saint-Lô .

Atelier gourmand > Kestions de jeun’s

Saint-Lô Manche

2023-03-01 – 2023-03-01

Saint-Lô

Manche

Rendez-vous au FIM CCI Campus 2 de Saint-Lô le mercredi 1er mars de 14h à 17h !

Cet atelier est l’occasion de découvrir le monde de la pâtisserie et de s’initier aux techniques de bases. Animé par l’équipe pédagogique et les étudiants en restauration du FIM, ils partagerons avec les jeunes leur savoir-faire pour réaliser des gourmandises sucrées et savoureuses.

Cette initiative proposée par le Kiosk est une belle opportunité pour les jeunes de découvrir la pâtisserie et de s’initier gratuitement à cet art culinaire.

Place à la dégustation !

Gratuit – Inscription au 02 14 16 30 10.

Saint-Lô

dernière mise à jour : 2023-02-18 par