6 Rue du Docteur Gilles Cugnier Boulangerie Drouhet Luxeuil-les-Bains Haute-Sane

2022-12-06 – 2022-12-06

Boulangerie Drouhet 6 Rue du Docteur Gilles Cugnier

Luxeuil-les-Bains

Haute-Sane À 14h, 50€, à la Boulangerie Drouhet,

Atelier culinaire de Noël autour de la pâtisserie.

Réservation obligatoire au 03 84 40 04 40 +33 3 84 40 04 40 Boulangerie Drouhet 6 Rue du Docteur Gilles Cugnier Luxeuil-les-Bains

