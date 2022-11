Atelier gourmand : brioches et biscuits de Noël Blasimon Blasimon Catégories d’évènement: Blasimon

Atelier gourmand : brioches et biscuits de Noël

Blasimon, 23 décembre 2022

2022-12-23 14:00:00 – 2022-12-23 16:00:00

Rue des Écoles Salle des Aînés Blasimon Gironde

Les enfants et leurs parents sont invités à cuisiner (et goûter !) leurs propres brioches et biscuits de Noël lors de cet atelier gourmand. Une occasion de perfectionner les talents de cuisinier(e), juste avant les fêtes. Les pâtisseries seront dégustées ensuite sur place.

