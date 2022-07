Atelier gourmand : Apprenez à réaliser vos macarons !

Atelier gourmand : Apprenez à réaliser vos macarons !, 16 août 2022, . Atelier gourmand : Apprenez à réaliser vos macarons !



2022-08-16 14:00:00 – 2022-08-16 16:30:00 Vous adorez les macarons mais n’osez pas vous lancer dans leur confection ? Vous apprendrez durant cet atelier animé par Cyril ROCH, maître pâtissier tous les trucs et astuces pour réussir de beaux macarons, en suivant une recette simple que vous pourrez facilement reproduire à la maison. A l’issue de l’atelier vous emporterez vos réalisations pour épater vos proches ! Vous adorez les macarons mais n’osez pas vous lancer dans leur confection ? Vous apprendrez durant cet atelier animé par Cyril ROCH, maître pâtissier tous les trucs et astuces pour réussir de beaux macarons, en suivant une recette simple que vous pourrez facilement reproduire à la maison. A l’issue de l’atelier vous emporterez vos réalisations pour épater vos proches ! Vous adorez les macarons mais n’osez pas vous lancer dans leur confection ? Vous apprendrez durant cet atelier animé par Cyril ROCH, maître pâtissier tous les trucs et astuces pour réussir de beaux macarons, en suivant une recette simple que vous pourrez facilement reproduire à la maison. A l’issue de l’atelier vous emporterez vos réalisations pour épater vos proches ! pixabay dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville