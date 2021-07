Rouen Rouen sur mer Rouen, Seine-Maritime Atelier gommage gourmand pour le corps Rouen sur mer Rouen Catégories d’évènement: Rouen

le vendredi 16 juillet à 14:00

Au programme de cet atelier : – Explications de l’impact des microbilles de plastiques sur les cours d’eau – Échanges et conseils autour de la création de produits naturels et BIO – Ateliers cosmétiques naturels : gommage gourmand pour le corps 100ml Deux ateliers sont prévus chaque heure. Chaque participant repart avec sa création et le livret recette. Gratuit. Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

2021-07-16T14:00:00 2021-07-16T19:00:00

2021-07-16T14:00:00 2021-07-16T19:00:00

