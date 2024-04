ATELIER « GOBELET DE VICARELLO » Nissan-lez-Enserune, jeudi 18 avril 2024.

ATELIER « GOBELET DE VICARELLO » Nissan-lez-Enserune Hérault

L’atelier « Reproduction d’un gobelet de Vicarello » vous propose de mettre en pratique à la fois l’art et les techniques de modelage des sociétés anciennes et découvrir ces objets exceptionnels que sont les gobelets de Vicarello, objets votifs découverts au 19e siècle dans une source de la station thermale d’Aquae Apollinares, près du lac de Bracciano, dont des copies sont présentées au sein de l’exposition « En Route ! La Voie Domitienne des Pyrénées au Rhône ». Un atelier pour petits et grands !

Lors de l’atelier, les enfants doivent obligatoirement être accompagnés a minima d’un adulte. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 14:30:00

fin : 2024-04-18

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie enserune@monuments-nationaux.fr

