Pouzols Hérault Pouzols Plusieurs jeux seront à disposition des enfants accompagnés de leurs parents, encadrés par un animateur de Demain la Terre ! et des bénévoles locaux : atelier «empreintes», dessin au fusain, chamboul’tout déchets, mémory, sacs à toucher, fabrication de gîtes à insectes…

Dans le cadre de la journée de restitution de l'Atlas de la Biodiversité Communal de Pouzols. accueil.mairie@pouzols-dherault.fr +33 4 67 96 73 16

Dans le cadre de la journée de restitution de l'Atlas de la Biodiversité Communal de Pouzols.

