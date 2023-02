Portes ouvertes atelier Atelier GITE iEMFRé Sainte-Eulalie-d'Olt Catégories d’Évènement: Aveyron

Portes ouvertes atelier 27 mars – 2 avril Atelier GITE iEMFRé Visite atelier Atelier GITE iEMFRé 23 rue de la Traverse 12130 Ste Eulalie d'Olt Sainte-Eulalie-d'Olt 12130 Aveyron Occitanie Découverte de l'atelier GITE iEMFRé. Venez me rencontrer et visiter l'atelier pour découvrir comment je travaille et crée mes sculptures originales! Je travaille avec des résines et de la terre, des couleurs vives et crée de nombreux animaux.

Je suis céramiste au coeur d’un village classé “Plus beau village de France” qui accueille d’autres professionnels des métiers d’art : Yann le souffleur de verre,

la Grange des Arts

etc. Exposition d’une partie de la collection municipale au Musée Marcel Boudou.

