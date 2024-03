Atelier GIFs animés avec Fatou-Maty Diouf et Chantal Mariam Neuhaus – Dans le cadre de la Semaine d’Action Contre le Racisme Bibliothèque de Saint-Jean Genève, jeudi 21 mars 2024.

Atelier GIFs animés avec Fatou-Maty Diouf et Chantal Mariam Neuhaus – Dans le cadre de la Semaine d’Action Contre le Racisme Les GIFs sont des images animées que tu peux partager par messagerie. Mais pas toujours évident d’en trouver qui te ressemblent. Viens profiter de cet atelier pour apprendre à en créer à ton image! Jeudi 21 mars, 17h30 Bibliothèque de Saint-Jean Gratuit

Tu veux envoyer LE GIF ou LE sticker* parfait à ton crush, ta pote, ton adelphe* ou ton parent ? Tu sais, celui qui décrit au mieux ce que tu ressens sur le moment ?

On te propose un atelier de création de GIFs à TON image, qui te représentent positivement, à partager avec tes proches ou même avec tout l’internet. Ensemble, on partagera nos connaissances autour des GIFs : comment les créer, où trouver du contenu, et surtout comment les partager sur les plateformes de messageries. Pas besoin d’être geek pour participer !

Avec un petit repas offert !

N’oublie pas d’amener ton smartphone chargé.

Dans le cadre de la SACR, Semaine d’action contre le racisme

*Un GIF ou un sticker, c’est une image animée – comme ce chaton hyper chou qui t’envoie des bisous dans une mini vidéo un peu pixellisée.

*Mot neutre pour désigner un frère ou une sœur.

Bibliothèque de Saint-Jean Avenue des Tilleuls 19, 1203 Genève Genève

Fatou-Maty Diouf