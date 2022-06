Atelier gestion du stress

Atelier gestion du stress, 13 juillet 2022, . Atelier gestion du stress



2022-07-13 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-13 Avec Marc

Venez découvrir et pratiquer des méthodes simples, agréables pour gérer vous-même le stress, vous ressourcer grâce à la respiration, le mouvement, la concentration et l’imagination dernière mise à jour : 2022-06-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville