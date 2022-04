Atelier : Gestes d’Urgence en Voyage Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Atelier : Gestes d'Urgence en Voyage Romans-sur-Isère, 14 mai 2022, Romans-sur-Isère. Rue Ninon Vallin Médiathèque Monnaie

2022-05-14 10:30:00

Romans-sur-Isère Drôme Une morsure de serpent dans le désert, une blessure dans la forêt équatoriale, une chute sur un glacier … No problem !

Le pompier Armand Le Berrigaud vous explique comment vous en tirer ! mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr +33 4 75 70 33 58 http://mediatheques.valenceromansagglo.fr/ Rue Ninon Vallin Médiathèque Monnaie Romans-sur-Isère

