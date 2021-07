Villarodin-Bourget Villarodin-Bourget Savoie, Villarodin-Bourget Atelier geste de secours en montagne Villarodin-Bourget Villarodin-Bourget

Atelier geste de secours en montagne Villarodin-Bourget, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Villarodin-Bourget. Atelier geste de secours en montagne 2021-07-11 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-24 12:00:00 12:00:00

Villarodin-Bourget Savoie EUR 5 5 Vous êtes avide d’aventure, venez apprendre les gestes à connaitre en montagne. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Villarodin-Bourget Adresse Ville Villarodin-Bourget lieuville 45.20111#6.6965