Atelier « Geste de premiers secours sur un animal sauvage »

Lors de cet atelier, vous serez amené à pratiquer les gestes de premiers secours principalement sur les animaux juvéniles pour apprendre ce qu’il faut faire mais aussi surtout ce qu’il ne faut pas faire pour protéger et sauver les animaux sauvages que vous pouvez être amenés à recueillir dans vos jardins. Hiboux, renards, pigeons ou encore hérissons, tous sont fragiles et demandent des soins spécifiques. La mise en pratique se fera sur des animaux en peluches. Faune Alfort est une association à but non lucratif qui s’est donnée pour objectifs de soutenir les actions de soins, de former les étudiants et les bénévoles mais aussi d’informer le public sur la faune sauvage. Créée en 2014, l’association a noué un partenariat privilégié avec l’École vétérinaire d’Alfort destiné à développer son centre de soins, le CHUV-FS. À l’occasion des RDV aux Jardins au Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, vous pourrez échanger librement avec les bénévoles et découvrir leurs activités Faun’anatomie et Amis des animaux sur leur stand. [Plus d’informations](https://musee-archeologienationale.fr/agenda/evenement/gestes-de-premiers-secours-sur-un-animal-sauvage)

Sur réservation, dans la limite des places disponibles. Groupes scolaires : réservation par téléphone au 01 34 51 65 36, de 9h à 12h30, du lundi au vendredi.

Apprenez les gestes de premiers secours pour les animaux sauvages avec l’association Faune Alfort !

Musée d’Archéologie nationale – Domaine national Château-Place Charles de Gaulle 78100 Saint Germain en Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



