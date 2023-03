Démonstration de tournage – fabrication d’une sculpture à base de pièces tournées atelier georges stéphane 7rue Rabé 89230 pontigny, 27 mars 2023, Pontigny.

Céramiste potier, installé à Pontigny dans l’Yonne, je travaille la matière du grès, et je fais des créations de pièces uniques. Je fabrique des articles en céramiques, à usage domestique ou ornemental.

Venez découvrir mon métier ! Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou par mail. Cela est important car mon atelier est petit et je ne peux recevoir plus de 6 personnes à la fois. De plus, je ne peux prévoir le temps de visite car tout dépend de la curiosité qui vous appartient.

Au programme lors des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023 :

Après les présentations d’usage et une visite de l’atelier, une démonstration de tournage sera effectuée. Je vous expliquerai les différentes étapes de la fabrication d’une pièce : le tournage, l’émaillage et la cuisson.

Si tout se passe bien, je ferai une cuisson le samedi et vous pourrez y assister.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

poterie sculpture

stéphane georges