ATELIER « GÉNÉRATION SITCOM » médiathèque Jean Levy, 12 mars 2022, Lille.

médiathèque Jean Levy, le samedi 12 mars à 16:00

Les sitcoms, ces séries comiques au format court et aux répliques cultes, font partie de notre quotidien. Après un blind test spécial sitcoms, cet atelier revient sur les origines de ce format et te propose d’en comprendre les mécanismes en réalisant des scènes «suédées» (remake réalisé avec les moyens du bord) tirées de séries des années 90, l’âge d’or des sitcoms ! Public : Dès 13 ans. 15 participants. Durée : 2h Les 4 ateliers proposés par la bibliothèque municipale de Lille entrent dans les activités éducatives et artistiques du festival et sont labellisés. Objectifs de « Génération sitcom » : Comprendre l’histoire de la sitcom et les modes de production liés à ce format de série / Travailler en équipe à la réalisation d’une scène suédée et découvrir cette technique/ Acquérir diverses notions de réalisation et de montage vidéo SUR INSCRIPTION : auprès de [jvermeesch@mairie-lille.fr](mailto:jvermeesch@mairie-lille.fr) en mettant en objet le nom de l’atelier.

Sur inscription

Blind test – Origines – Compréhensions – Réalisations !

médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



