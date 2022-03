Atelier généalogique et tourisme à Pont-L’Êveque dans le Calvados Pont-l’Évêque Pont-l'Évêque Catégories d’évènement: Calvados

Pont-l'Évêque

Atelier généalogique et tourisme à Pont-L’Êveque dans le Calvados Pont-l’Évêque, 19 mars 2022, Pont-l'Évêque. Atelier généalogique et tourisme à Pont-L’Êveque dans le Calvados Pont-l’Évêque

2022-03-19 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-20 16:00:00 16:00:00

Pont-l’Évêque Calvados Vous souhaitez vous initiez à la généalogie ? En savoir plus sur votre histoire familiale, découvrir les nombreuses opportunités des recherches dans les archives, françaises ou internationales ? Une partie de votre arbre généalogique vous reste difficile à trouver ? Venez passer un week-end à Pont-L’Êveque en pleine nature dans le Calvados, à l’Eden Park hôtel *** en bordure d’un lac de 56 ha ! Trois niveaux : débutant, intermédiaire, expert. Quelque soit l’avancée de vos recherches, Coralie vous accompagnera lors d’ateliers personnalisés concernant votre propre histoire familiale (environ 7 h00 sur 2 jours).

A 2 h de Paris, découvrez le Pays d’Auge, carrefour incontournable de la Normandie, dans une nature préservée. rendez-vous au musée du Calvados : l’histoire de la Normandie et la fabrication de l’alcool. Suivi d’une dégustation.

Avant de reprendre les ateliers, temps libre pour découvrir Pont-L’Évêque, admirer ses maisons à pan de bois remises en couleur selon l’usage au Moyen-Age. Mais aussi le jardin de plantes médicinales ou la « joyeuse prison ». Enfin il est incontournable de faire une visite à l’une des fromageries de Pont l’Évêque. Et clôturer votre week-end par une promenade autour du Lac.

Le prix comprend :

Des ateliers de généalogie avec accompagnement personnalisé d’un professionnel pendant 2 jours.

1 Nuitée en chambre single ou double et taxe de séjour en hôtel de charme 3*

1 Petit déjeuner sous forme de buffet

1 Dîner avec une formule trois plats (avec forfait boissons)

La présence d’un intervenant extérieur le samedi soir.

L’entrée de Calvados Expérience avec dégustation.

L’accompagnement de Racines Voyages pendant tout le séjour. Vous souhaitez vous initiez à la généalogie ? En savoir plus sur votre histoire familiale, découvrir les nombreuses opportunités des recherches dans les archives, françaises ou internationales ? Une partie de votre arbre généalogique vous reste… contact@racinesvoyages.com +33 2 49 49 29 82 https://racinesvoyages.com/week-ends-tourisme-genealogie/genealogie-et-gastronomie-a-pont-leveque/ Vous souhaitez vous initiez à la généalogie ? En savoir plus sur votre histoire familiale, découvrir les nombreuses opportunités des recherches dans les archives, françaises ou internationales ? Une partie de votre arbre généalogique vous reste difficile à trouver ? Venez passer un week-end à Pont-L’Êveque en pleine nature dans le Calvados, à l’Eden Park hôtel *** en bordure d’un lac de 56 ha ! Trois niveaux : débutant, intermédiaire, expert. Quelque soit l’avancée de vos recherches, Coralie vous accompagnera lors d’ateliers personnalisés concernant votre propre histoire familiale (environ 7 h00 sur 2 jours).

A 2 h de Paris, découvrez le Pays d’Auge, carrefour incontournable de la Normandie, dans une nature préservée. rendez-vous au musée du Calvados : l’histoire de la Normandie et la fabrication de l’alcool. Suivi d’une dégustation.

Avant de reprendre les ateliers, temps libre pour découvrir Pont-L’Évêque, admirer ses maisons à pan de bois remises en couleur selon l’usage au Moyen-Age. Mais aussi le jardin de plantes médicinales ou la « joyeuse prison ». Enfin il est incontournable de faire une visite à l’une des fromageries de Pont l’Évêque. Et clôturer votre week-end par une promenade autour du Lac.

Le prix comprend :

Des ateliers de généalogie avec accompagnement personnalisé d’un professionnel pendant 2 jours.

1 Nuitée en chambre single ou double et taxe de séjour en hôtel de charme 3*

1 Petit déjeuner sous forme de buffet

1 Dîner avec une formule trois plats (avec forfait boissons)

La présence d’un intervenant extérieur le samedi soir.

L’entrée de Calvados Expérience avec dégustation.

L’accompagnement de Racines Voyages pendant tout le séjour. RACINES VOYAGES

Pont-l’Évêque

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Pont-l'Évêque Autres Lieu Pont-l'Évêque Adresse Ville Pont-l'Évêque lieuville Pont-l'Évêque Departement Calvados

Pont-l'Évêque Pont-l'Évêque Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-leveque/

Atelier généalogique et tourisme à Pont-L’Êveque dans le Calvados Pont-l’Évêque 2022-03-19 was last modified: by Atelier généalogique et tourisme à Pont-L’Êveque dans le Calvados Pont-l’Évêque Pont-l'Évêque 19 mars 2022 Calvados Pont-l'Évêque

Pont-l'Évêque Calvados