du samedi 4 juin au samedi 11 juin à Médiathèque Jacques-Prévert

Curieux d’en savoir plus sur la vie de tes grands-parents ? Et même sur les grands-parents de tes grands-parents ? Alors viens construire ton arbre généalogique avec l’Association du Cercle Généalogique de Villepreux. **_Avec Raphael Le Duc et Delphine Paillard de Cegevi_** _Familial à partir de 6 ans – Sur réservation_

Des pistes et des outils pour créer ton arbre généalogique. Médiathèque Jacques-Prévert 3, allée Henri Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois Les Clayes-sous-Bois Yvelines

