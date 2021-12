Atelier généalogie La Table des Matières, 4 janvier 2022, Paris.

Atelier généalogie

du mardi 4 janvier 2022 au lundi 14 février 2022 à La Table des Matières

Atelier d’initiation à la généalogie (tous les 15 jours hors vacances scolaires) : rechercher ses ancêtres et retracer les étapes principales de leur vie grâce aux archives disponibles, aux bases de données sur Internet et aux logiciels de généalogie. Information et inscriptions à la Table des Matières et par mail à : [contact.latabledesmatieres@gmail.com](mailto:contact.latabledesmatieres@gmail.com) Inscription pour l’année 10 €. Réservé aux adhérents de l’association (15 € l’année).

La Table des Matières 51 rue de l'Abbé Carton 75014 Paris



