ATELIER GÉNÉALOGIE Rue du clôs du Pin La Bernerie-en-Retz, vendredi 9 février 2024.

ATELIER GÉNÉALOGIE Rue du clôs du Pin La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

La Société des Historiens du Pays de Retz en partenariat avec le Centre Généalogique de Loire Atlantique et le Cercle Généalogique du Pays de Retz proposera un atelier par mois dédié à la généalogie

Il s’agit lors de ces permanences d’apporter une aide méthodologique à toute personne désireuse de faire ses propres recherches généalogiques ou celles induites par une recherche historique.

Les deux disciplines sont intimement liées et se complètent.

Les permanences du samedi matin pourront être consacrées à explorer un domaine plus spécifique de la recherche.

Ces rencontres se dérouleront à la Nouvelle Maison de l’Histoire (NMH), qui dispose d’ordinateurs connectés à internet afin de consulter les ressources généalogiques en lignes, nombreuses pour démarrer ou approfondir une recherche (notamment la base de données du Centre Généalogique de Loire Atlantique via notre adhésion).

Il sera possible d’utiliser son propre ordinateur portable, le local dispose d’une connexion WIFI.

Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz. .

Rue du clôs du Pin La Nouvelle Maison de L’Histoire

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire francois.asin@shpr.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 10:00:00

fin : 2024-02-09



L’événement ATELIER GÉNÉALOGIE La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2024-02-01 par eSPRIT Pays de la Loire