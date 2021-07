Wattwiller Historial franco-allemand et monument national du Hartmannswillerkopf Haut-Rhin, Wattwiller Atelier généalogie et histoire Historial franco-allemand et monument national du Hartmannswillerkopf Wattwiller Catégories d’évènement: Haut-Rhin

### Au cours de cet atelier, jeunes et moins jeunes pourront retracer le parcours de ces combattants de la Grande Guerre tombés au Hartmannswillerkopf. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021, le _Comité du Monument National du Hartmannswillerkopf_ propose, en partenariat avec le _Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles de Guebwiller_, une activité thématique pour tous publics. Afin d’enrichir la borne mémoire recensant les victimes françaises et allemandes des combats du Hartmannswillerkopf dans le nouvel Historial franco-allemand, venez effectuer des recherches et contribuer à cette base de données collaborative. Au cours de cet atelier, vous pourrez retracer le parcours de ces combattants de la Grande Guerre tombés sur ce champ de bataille. Jeunes et moins jeunes pourront se retrouver pour cet atelier le samedi 18 septembre 2021, afin de contribuer aux travaux de recherches et venir enrichir la base de données avec des éléments biographiques ou des documents. **Informations pratiques** * Atelier le samedi 18 septembre 2021 au Hartmannswillerkopf de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. * Réservation obligatoire par créneaux de demi-journée (8 personnes au maximum). Pensez à vous munir de votre ordinateur portable. * Renseignements et réservations : 09 71 00 88 77 – [[accueil@memorial-hwk.eu](mailto:accueil@memorial-hwk.eu)](mailto:accueil@memorial-hwk.eu)

