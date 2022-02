Atelier Geek : Crée ta jaquette de jeux vidéo Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Atelier Geek : Crée ta jaquette de jeux vidéo Médiathèque Diderot 11 rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne

2022-02-15



Châlons-en-Champagne Marne Mario n’est pas beau ? Luigi est trop mimi ? Imagine et réalise la jaquette de ton jeux vidéo préféré. Dès 8 ans, ouvert aux adultes.

Sur réservation.

